Campeonato Estadual de Boxe reúne quase 100 lutadores em Porto Alegre; veja fotos

Final ocorreu no último domingo (23). André Ávila / Agencia RBS

Terminou no último domingo (23), no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), em Porto Alegre, o Campeonato Estadual de Boxe Elite 2025, que reuniu cerca de 90 jovens atletas amadores da modalidade.

Organizado pela Federação Gaúcha de Boxe, o evento consagrou Thayno Vergara, como o grande campeão gaúcho na categoria até 80 kg masculino. No feminino, a grande vencedora da categoria até 85 kg foi Rafaela Botelho.

— É o meu estilo de vida, faço isso com muito amor e carinho. Esse ano o Rio Grande do Sul está vindo muito forte. A gente sabe da dificuldade que temos em conseguir a medalha de ouro, mas os atletas novos que estão vindo e fazendo um grande trabalho, tenho certeza que esse ano vamos trazer um ouro para o estado do Rio Grande do Sul — comenta o vencedor Thayno Vergara, natural de Pelotas.

Com o título estadual, Thayno representará o Rio Grande do Sul no campeonato brasileiro 2025, em Foz de Iguaçu.

Aproximar os jovens com os mais experientes

Segundo Rafael Maciel, presidente da Federação Gaúcha de Boxe, a integração entre os iniciantes e mais experientes é fundamental.

— É importante sempre aproximar o atleta iniciante do atleta mais experiente, que tem uma rodagem maior, que já participou de campeonato brasileiro. Oportuniza uma vivência mais avançada da modalidade, com alto rendimento, que futuramente eles também vão chegar lá e disputar grandes campeonatos — comenta Rafael.





O Campeonato Nacional de Boxe será disputado no mês de maio, entre os dias 2 e 8, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.