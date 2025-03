COI confirma inclusão do boxe no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

O boxe não foi incluído no programa esportivo inicial dos Jogos de 2028 devido aos escândalos envolvendo a IBA (Associação Internacional de Boxe). Após a retirada do reconhecimento da IBA, a inclusão da modalidade para Los Angeles ficou em compasso de espera.

"Grande torneio"

Esta decisão foi baseada na proposta do Conselho Executivo (CE) do COI, seguindo a recomendação da Comissão do Programa Olímpico. No mês passado, o COI sinalizou uma possível volta ao conceder reconhecimento provisório ao boxe mundial. A medida foi um passo importante para a decisão que foi confirmada nesta quinta-feira.