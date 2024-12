Fórmula 1: Checo Pérez anuncia saída da Red Bull

A história de Sergio "Checo" Pérez com a Red Bull na Fórmula 1 chegou ao fim . Nesta quarta (18), o piloto mexicano, de 34 anos, anunciou que deixará a equipe austríaca após quatro anos . De acordo com a mensagem que Checo divulgou nas redes sociais, o acordo pelo fim de contrato foi mútuo .

"Estou muito agradecido pelos quatro anos com a Red Bull Racing e pela oportunidade de correr com uma equipe incrível. Pilotar para a Red Bull foi uma experiência inesquecível e vou valorizar sempre as conquistas que tivemos juntos", disse o mexicano.