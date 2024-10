O Comitê Olímpico do Brasil (COB) prestou solidariedade e emitiu nota de pesar pela morte de nove pessoas que integravam a delegação do projeto Remar para o Futuro, de Pelotas. Sete deles eram atletas, um era coordenador e outro motorista da van que retornava de São Paulo após a disputa do Campeonato Brasileiro de Remo.