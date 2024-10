Tragédia no Paraná Notícia

Acidente de van que levava equipe de remo a Pelotas deixa mortos na BR-376; acompanhe ao vivo

Equipe de projeto do sul do RS retornava do Campeonato Brasileiro da categoria, em São Paulo. Na noite deste domingo, caminhão perdeu freios, bateu na van com os dez gaúchos e acabou tombando em cima. Sete adolescentes morreram

21/10/2024 - 11h46min