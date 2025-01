Bia Haddad e alemã perdem na final e ficam com o vice de duplas no WTA 500 de Adelaide

Siegemund (E) e Bia (D) voltarão a jogar juntas no Australian Open. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Não deu para Bia Haddad Maia chegar ao bicampeonato de duplas no WTA 500 de Adelaide. Na madrugada desta sexta-feira (10), a brasileira e a alemã Laura Siegemund foram superadas pela chinesa Hanyu Guo e pela russa Alexandra Panova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, após uma hora e 44 minutos.

Bia defendia o título conquistado no ano passado, jogando ao lado da americana Taylor Townsend. Desta vez, o troféu escapou, na segunda final disputada com Laura, com quem voltará a jogar no Australian Open, a partir da semana que vem.

Guo e Panova conseguiram a primeira quebra de saque no quarto game do primeiro set (3/1), quando Siegemund sacava, mas perderam o saque no nono game e desperdiçaram uma chance de fechar quando Bia sacou em 4/5 e conseguiu um ace para garantir a igualdade. Mas logo depois, elas quebraram o serviço da alemã e confirmaram a vitória.

O segundo set teve roteiro semelhante e a quebra veio mais uma vez no quarto game e no saque de Siegemund. Outra vez, a resposta da brasileira e da alemã aconteceu com quebra no nono game. Porém, no saque de Bia, Guo e Panova confirmaram o título quando a paulista cometeu uma dupla falta.

Bia Haddad tem sete títulos profissionais de duplas e disputou a 11ª final no circuito. Jogando ao lado de Laura, de 36 anos, a brasileira foi finalista do WTA 1000 de Indian Wells em 2023 e chegou às quartas no US Open e em Pequim no ano passado.

— Sempre tentamos ter essa energia e essa preparação para ir lá (o Aberto da Austrália), então espero que possamos aprender com esta semana e vamos levar todas essas lembranças para a próxima semana — disse a brasileira, que não conseguiu defender os pontos conquistados na edição passada e dessa forma deve cair da 55ª para a 60ª posição.

Agora, Bia aguarda a definição de data e horário para sua estreia no Aberto da Austrália. A sua adversária será a argentina Julia Riera, número 147 no ranking mundial.