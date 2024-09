Com Vinícius Jr. de garçom, Rodrygo balançando as redes e Endrick acertando uma bola na trave, o Real Madrid venceu o Alavés por 3 a 2, nesta terça-feira (24), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Na partida, o gigante espanhol abriu três gols de frente mas permitiu a reação dos rivais que marcaram duas vezes no final do duelo.