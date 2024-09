O Manchester City não teve trabalho para avançar na Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (24). Mesmo com reservas no Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola ganhou do Watford, por 2 a 1, para passar sem sustos pela terceira fase da competição. O brasileiro Matheus Nunes anotou seu primeiro gol no clube, enquanto Savinho saiu do banco para "esquentar" o segundo tempo, teve uma bola cortada em cima da linha e ainda carimbou a trave.