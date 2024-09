Um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, o volante Rodri teve diagnosticada uma grave lesão no joelho direito, o que o tira de campo pelo restante da temporada. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado durante o empate por 2 a 2 com o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, e terá que passar, nos próximos dias, por um procedimento cirúrgico.