Manchester City arranca empate do Arsenal nos acréscimos e reassume a ponta do Inglês

Em confronto eletrizante pela quinta rodada do Campeonato Inglês, Manchester City e Arsenal mostraram por que são fortes candidatos ao título e empataram por 2 a 2, neste domingo (21), no Etihad Stadium. Na partida marcada pelo centésimo gol de Haaland com a camisa do City, os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães tiveram participação decisiva nos gols da virada do Arsenal, mas os visitantes, com um a menos em campo desde o primeiro tempo, acabaram cedendo à pressão nos acréscimos.