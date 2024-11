A partida do Santos contra o Sport neste domingo, às 18h30, no Recife, marca a 38ª e última rodada na Série B do Brasileiro, mas a diretoria do campeão antecipado considera o jogo já como parte da estratégia e do planejamento visando o retorno à elite do futebol brasileiro. O Sport ainda busca o acesso e precisa de uma combinação de resultados.