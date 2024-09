Em um jogo dramático nesta quarta-feira (18), o Tottenham garantiu a classificação às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa ao derrotar, de virada, o Coventry City, time da segunda divisão, por 2 a 1 nos minutos finais do confronto. A equipe do técnico Ange Postecoglou perdia a partida até os 43 minutos do segundo tempo, quando Djed Spence e Brennan Johnson estufaram a rede e garantiram o triunfo e a permanência da equipe no torneio.