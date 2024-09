O Manchester City decepcionou sua torcida, que lotou o Etihad Stadium por uma largada triunfante na atual edição da Liga dos Campeões. Em reedição da final da temporada 2022-23, quando foram campeões sobre a Inter de Milão, com 1 a 0 na Turquia, desta vez os ingleses pouco produziram para tirar o zero do placar e ainda viram os visitantes quase surpreenderem em contragolpes. Ederson evitou o pior e o 0 a 0 não agradou ninguém.