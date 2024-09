Mesmo com poucos minutos jogados no Real Madrid, Endrick continua impactando o noticiário do clube merengue após seu gol marcado na estreia da Liga dos Campeões. Na Espanha, além do apelido de Bobby - em referência ao ídolo do Manchester United e da seleção inglesa -, o jovem de 18 anos também foi comparado a Ferenc Puskas, húngaro que marcou época no início da década de 1960 em Madri.