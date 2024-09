Em seu segundo mês como jogador do Real Madrid, o atacante Endrick, 18 anos, se casou com a modelo Gabriely Miranda, 21. O casal de namorados se mudou para a Espanha antes do início da temporada europeia — eles moram com a família em um condomínio de Madri — e começaram o relacionamento em 2023. Ao longo dos últimos meses, o atacante deu indícios do desejo de se casar com Gabriely.