O prometido futebol forte e vistoso de Hansi Flick no Barcelona ficará para a segunda rodada da Liga dos Campeões. Neste quinta-feira (19), em visita ao Monaco, o treinador viu seu discurso otimista de "brigar pelo título" virar água com expulsão de Eric García após lambança de Ter Stegen com apenas 9 minutos. Atuando a partida quase inteira com um a menos, na França, a equipe catalã não conseguiu evitar a derrota na estreia, por 2 a 1.