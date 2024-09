A reserva no Inter e o jejum de gols — não balança as redes desde o dia 13 de julho — não são os únicos problemas no inferno astral que Enner Valencia vem enfrentando. Mesmo convocado para a rodada dupla das Eliminatórias, incluindo o jogo contra o Brasil nesta sexta (6), às 22h, no Couto Pereira, o atacante também vive seu momento de maior contestação na seleção equatoriana.