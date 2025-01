Produto precisa de manuseio responsável. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Os fogos de artifício são comuns nas festas de virada do ano em diversos lugares do mundo. Muita gente gosta de acompanhar o show pirotécnico, rico em cores, formas e até com diferentes tempos de duração. Porém, é preciso cuidados ao manusear o produto para a diversão não se transformar em uma queimadura, lesão ou até em algo pior.

O comandante do 1° Comando Regional de Bombeiro Militar (CRBM), coronel Alexandre Sório Nunes, explica o que deve ser feito no momento de utilização dos fogos, seja em casa ou em algum lugar público (confira, abaixo, as demais recomendações):

— O fogo de artifício não deve ser utilizado junto a aglomerações de pessoas. Cuidar para onde for direcioná-lo e não apontar para o prédio ou sacada dos vizinhos — alerta o coronel.

Ao manusear o produto, a pessoa deve estar atenta para não encostar na fiação elétrica ou em galhos de árvores, para evitar o risco de incêndios. E quem tem filhos ou animais de estimação por perto deve redobrar os cuidados.

— É extremamente desaconselhado crianças utilizarem esse artefato. É um explosivo muito perigoso — diz, acrescentando: — Principalmente os cães e os gatos ficam muito incomodados com isso (barulho de fogos e bombas), eles ficam muito nervosos.

O militar comenta que uma das situações mais comuns em relação a acidentes envolve as bombinhas ou o fogo sonoro que, após ser lançado, acaba ficando apenas na fumaça. Pessoas ou animais se aproximam e o artefato explode repentinamente, gerando até amputações.

E há outras recomendações, que dizem respeito especialmente ao público feminino.

— Mulheres com cabelos soltos são responsáveis por grande parte dos acidentes. Se o fogo pega no cabelo, acontece uma queimadura grave, tanto no couro cabeludo quanto no rosto — relata o coronel.

Se a pessoa sofrer alguma queimadura ou lesão durante a queima de fogos, e estiver em local distante do atendimento médico, é necessário fazer a compressão do ponto lesionado com um pano limpo. Se houver queimadura, a orientação é usar água corrente na temperatura normal.

Queimaduras em geral

O coordenador de enfermagem da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de Queimados do Hospital de Pronto Socorro (HPS), Tiago Fontana, recomenda o manuseio cuidadoso dos produtos.

— É preciso manusear com cuidado e sem o consumo de bebida alcoólica associada — observa.

Segundo o coordenador, é preciso seguir as orientações do fabricante. O enfermeiro compartilha uma situação comum de acidentes nas festas de virada do ano.

— As pessoas, às vezes, conectavam vários fogos, um em cima do outro, e isso acabava explodindo na mão do paciente, causando amputações de dedos e até da mão inteira.

Fontana menciona que as queimaduras em geral acabam aumentando na época da virada do ano.

— Principalmente com líquidos inflamáveis ao acender a churrasqueira ou com escaldamento por líquidos quentes das crianças — ilustra.

Entre os dias 24 e 25 de dezembro, houve 12 atendimentos envolvendo queimaduras no HPS. Nenhum envolvia o uso de fogos de artifício, apenas acidentes domésticos.

Fogos precisam ser armazenados em local seguro. Germano Rorato / Especial

A Câmara de Vereadores aprovou em 2021 projeto que proíbe a queima de fogos de artifício ruidosos em Porto Alegre. A legislação estabelece penalizações e multas para quem descumprir a medida.

Confira algumas orientações:

Comprar fogos de artifício apenas em locais certificados para a venda e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército

Não fazer fogos caseiros e clandestinos com o uso de pólvora

Transportar o produto com segurança e armazenar em local fresco

Não usar fogos de artifício em locais de grandes aglomerações

Não apontar fogos na direção de pessoas, sacadas e prédios vizinhos

Crianças não devem manusear fogos ou bombinhas

Não soltar perto de cães ou gatos, nem deixar os animais se aproximarem do produto

Cuidar para não soltar perto da fiação elétrica ou galhos de árvores

Não manusear fogos se tiver consumido bebida alcoólica

Não segurar os fogos de artifício com as mãos ou transportar nos bolsos

Não tentar acender os fogos que falharem, pois podem explodir

Não acender fogos em recipientes de metal ou vidro

Pessoas com cabelos compridos precisam cuidar para os fogos ou bombinhas não ficarem presos nos próprios fios

Em festas, o ideal é que o show pirotécnico seja feito por pessoas ou equipes especializadas

Os telefones 192 (Samu) e 193 (Bombeiros) podem ser acionados em caso de acidentes.