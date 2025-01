Paulinho recebe recado do cantor Belo perto de ser anunciado pelo Palmeiras: 'É Palestra'

"É Palestra, Paulinho! Paulinho, te amo! Vem com a sete, Paulinho!", declarou o cantor, durante o show. Sem conseguir tirar os olhos do atacante, Belo também chamou a atenção de Thiaguinho.

Na última segunda-feira, 30, o dono da SAF do Atlético-MG, clube pelo qual Paulinho jogou em 2024, confirmou a venda do atacante ao Palmeiras. Em entrevista à rádio mineira Rede 98 ele afirmou que a oferta do clube paulista atendeu as expectativas.