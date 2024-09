Mesmo com pouco tempo de preparação para enfrentar o Equador, nesta sexta-feira (6), em Curitiba, o técnico Dorival Júnior teve de refazer os planos. A ideia de ter Pedro no comando de ataque da Seleção Brasileira caiu por terra com a confirmação da ruptura do ligamento do joelho esquerdo, que ocasionou o corte do centroavante do Flamengo.