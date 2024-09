A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta quarta-feira (4) que o atacante João Pedro, do Brighton, foi convocado para compor o grupo que se prepara para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O atleta de 22 anos entra da vaga de Pedro, do Flamengo, liberado após romper ligamento do joelho esquerdo mais cedo.