Atlético Nacional suspende venda de ingressos para a torcida do Inter, e tema vira polêmica entre os clubes

A venda de ingressos para a torcida do Inter virou um ponto de polêmica antes da partida contra o Atlético Nacional-COL , nesta quinta (8), em Medellín.

Repasse para o Inter

— Estou tentando comprar, mas no site diz que os ingressos para a torcida visitante estão esgotados. Só há bilhetes disponíveis para a tribuna do Atlético Nacional. Por enquanto, estou sem ingressos para o jogo — contou a Zero Hora o jornalista gaúcho Pedro Hentiqur Sperber, que está de férias e viajou à Colômbia para assistir à partida.