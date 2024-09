Desfalque Notícia

Pedro sofre mesma lesão de Neymar e é cortado da Seleção Brasileira

Entorse no joelho esquerdo ocorreu no treinamento desta quarta-feira no CT do Athletico-PR, em Curitiba. Brasil se prepara para confronto contra o Equador pelas eliminatórias

04/09/2024 - 20h15min Atualizada em 04/09/2024 - 21h56min