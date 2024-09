Dorival Júnior projeta recuperação 'fundamental' da seleção nas Eliminatórias

Oito meses após ser contratado para comandar a seleção brasileira, Dorival Júnior fará sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira (6). O treinador iniciará sua caminhada na busca pela vaga no Mundial sob pressão, tanto pelos resultados recentes da equipe na competição quanto pela fraca campanha na Copa América, esta já com o treinador à frente do time. Por essa razão, Dorival afirmou nesta segunda que a recuperação nas Eliminatórias é "fundamental".