O técnico da Seleção Brasileira Dorival Dorival Júnior anunciou, neste sábado (31), uma mudança na lista de convocados para os dois jogos válidos pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Lucas Moura, atacante do São Paulo, foi chamado para o lugar de Savinho, do Manchester City, cortado por problemas clínicos.