Contando com um Haaland inspirado, o Manchester City derrotou o West Ham por 3 a 1, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. O atacante norueguês anotou os três gols da partida que manteve a equipe do técnico Pep Guardiola na liderança da competição. Em apenas três partidas, Haaland já soma sete gols.