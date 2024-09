O Arsenal perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês neste sábado (31) ao ceder o empate ao Brighton por 1 a 1, no Emirates Stadium, pela terceira rodada. O time londrino teve Declan Rice expulso no início do segundo tempo e acabou sofrendo o gol de empate logo depois, marcado pelo brasileiro João Pedro, ex-atacante do Fluminense.