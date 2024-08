Os 23 nomes Notícia

Dorival Junior convoca Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias com dois estreantes

Estêvão, de 17 anos, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, foram chamados pela primeira vez. Brasil enfrenta o Equador e o Paraguai na busca pela vaga na Copa do Mundo de 2026

23/08/2024 - 12h06min