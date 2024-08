Clássico Notícia

Seleção Brasileira deve enfrentar o Uruguai em Porto Alegre em novembro

Com retorno do Aeroporto Salgado Filho previsto para 21 de outubro, Federação Gaúcha de Futebol solicitou para a CBF que o duelo com os uruguaios pelas Eliminatórias seja na Capital

21/08/2024 - 11h20min Atualizada em 21/08/2024 - 11h51min