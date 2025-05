Ypiranga busca primeira vitória fora de casa para se manter no G-8 da Série C

Elenco do Ypiranga voltou aos treinamentos nesta quarta (7). Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga ainda não conseguiu vencer partidas fora de casa nesta edição da Série C do Brasileirão. Mas para seguir dentro do G-8 nesta rodada, o Canarinho terá que pôr fim nessa sequência.

O jogo contra o Anápolis, neste sábado (10), será o terceiro confronto do clube longe de seus domínios — antes disso, perdeu para Londrina e Brusque. Agora, a missão será superar um adversário que ainda não venceu na competição e está na parte de baixo da tabela para seguir na zona de classificação.

— Eu quero muito buscar três pontos em Goiás. Vamos trabalhar muito forte para conseguir isso, mas com total respeito ao Anápolis, que demonstrou um bom potencial apesar dos resultados. Em algum momento essa equipe vai engrenar, só espero que não seja contra nós, porque vamos ir muito preparados — ressaltou o técnico Matheus Costa.

O maior objetivo do treinador é que a equipe apresente o mesmo desempenho que teve na vitória diante do CSA, na última rodada.

— Eu gostei muito da nossa atuação e comportamento contra o CSA, mas não descarto mudanças. É possível que a gente inicie a partida contra o Anápolis com a mesma formação ou com uma linha defensiva com cinco homens. Vou deixar essa dúvida para o adversário até o jogo, mas estou analisando bem essas situações e a equipe deles — disse.