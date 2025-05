Fabiano Feltrin volta aos palcos para interpretar o Rei do Rock, em concerto com banda e orquestra, no UCS Teatro

Elvis Presley não morreu! Pelo menos se depender do Fabiano Feltrin, cover no cantor norte-americano, Presley continuará "imortal". Pois então, quem curte a idolatria ao Rei do Rock tem programa certo agora em maio. É que o Feltrin vai subir o palco do UCS Teatro , no dia 18 de maio, às 19h, para apresentar o concerto Elvis Celebration e Orquestra.

No repertório hits atemporais como Love Me Tender, Suspicious Minds, Always On My Mind e It's Now or Never, entre tantas outras.