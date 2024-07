Mesmo jogando mal, a Argentina garantiu vaga na semifinal da Copa América, nesta quinta-feira (4), ao derrotar o Equador, nos pênaltis (4 a 2), após empate no tempo normal por 1 a 1, em Houston, com Valencia errando uma cobrança de penalidade no segundo tempo. Os campeões mundiais agora aguardam o vencedor do duelo entre Venezuela e Canadá, que se enfrentam, nesta sexta-feira, às 22h, em Dallas.