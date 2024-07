O Brasil está prestes a repetir o período de seca que enfrentou entre 1970 e 1994, sem títulos de Copa do Mundo. Os 24 anos longe da maior glória do futebol serão completos, mais uma vez, em 2026. A última vez em que a Seleção Brasileira venceu um Mundial foi em 2002, com os três "Rs" — Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho — e sob a batuta de Felipão.