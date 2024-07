A conquista da Copa do Mundo pelo Brasil, há 30 anos, marcou não só uma geração de jogadores, mas uma leva de jornalistas que pôde acompanhar de perto um título mundial do seu país natal. Em 1994, a Seleção completava 24 anos sem vencer a competição. A última vez havia ocorrido em 1970, no México, ainda sob a regência de Pelé, Tostão, Gérson, Rivellino e outras estrelas.