Há exatos 30 anos, no agora longínquo 17 de julho de 1994, quatro gaúchos protagonizaram a conquista do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos. Dunga e Branco converteram dois pênaltis na final, enquanto Taffarel pegou um dos três desperdiçados pela Itália. Gilmar Rinaldi, do banco, observou e aconselhou os companheiros como o mais velho do grupo.