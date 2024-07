Uma boa campanha seria capaz de trazer tranquilidade a Dorival Júnior neste início de trabalho à frente do Brasil. Seria. Na noite deste sábado (6), em Las Vegas, a Seleção Brasileira perdeu para o Uruguai nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal, e deu adeus ao sonho do título da Copa América.