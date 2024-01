O garoto que se apaixonou pelo futebol nos campos da Ferroviária, em Araraquara, no interior de São Paulo, começa a vivenciar o sonho de comandar a Seleção Brasileira, justamente no período mais difícil da história recente da camisa amarela. Aos 61 anos, Dorival Júnior tem a missão de conduzir o time em busca da Copa do Mundo, uma taça na qual o país não consegue nem se aproximar há mais de 20 anos.