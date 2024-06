Em fase final de ajustes para a Copa América, a Argentina derrotou o Equador por 1 a 0, na noite deste domingo (9), em Chicago, em partida que serviu como preparação para o técnico Lionel Scaloni definir a sua equipe para o torneio de seleções. Os veteranos foram as atrações do confronto. Aos 36 anos, e prestes a se aposentar, Di María foi o autor do único gol do jogo na primeira etapa. Ele saiu no início do segundo tempo e deu lugar a Lionel Messi, que foi ovacionado pelo público. Recuperado de lesão, ele voltou a jogar após desfalcar a equipe em dois amistosos.