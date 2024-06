O Brasil iniciou a preparação para a disputa da Copa América com vitória de 3 a 2 sobre o México, na noite deste sábado (8), nos Estados Unidos. Após abrir 2 a 0 com gols de Andreas Pereira e Gabriel Martinelli, cedeu o empate. Mas Endrick, que entrou no segundo tempo, anotou o gol da vitória. GZH aponta três destaques da Seleção Brasileira na partida.