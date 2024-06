O Inter encerrou sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, na noite deste sábado (8), no Alfredo Jaconi, com vitória sobre o Delfín. O triunfo de 1 a 0 veio com gol do centroavante argentino Lucas Alario no segundo tempo e garantiu o Colorado nos playoffs para enfrentar o Rosario Central. GZH mostra como joga e como está o time argentino na atual temporada.