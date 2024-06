Dois titulares do Inter despertam interesse do futebol europeu. Enquanto o lateral-direito Bustos está na mira do Villarreal, da Espanha, o zagueiro Vitão está nos planos do West Ham, da Inglaterra. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Delfín, que garantiu classificação na Sul-Americana, o presidente Alessandro Barcellos atualizou a situação dos jogadores: