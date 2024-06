Apontado como sucessor de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz deu mais um passo neste domingo (9) para confirmar as expectativas. O tenista espanhol de 21 anos derrotou o alemão Alexander Zverev por 3 a 2, parciais de 6/3, 2/6, 5/7, 6/1 e 6/2 , em 4h19min de jogo e, pela primeira vez na carreira, atingiu o cobiçado título de campeão de Roland Garros, torneio no qual seu compatriota é o maior vencedor com 14 conquistas.