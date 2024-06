Apesar de perder o terceiro set, o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros ao derrotar o holandês Jesper De Jong, apenas o 176º da classificação da ATP, nesta quarta-feira (29). Dono de dois títulos de Grand Slam, ele fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 2/6 e 6/2, em três horas e oito minutos na quadra Philippe Chatrier, a principal do torneio parisiense.