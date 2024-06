O espanhol Carlos Alcaraz suou um pouquinho para chegar às oitavas de final de Roland Garros. Nesta sexta-feira (31), o número 3 do mundo eliminou o norte-americano Sebastian Korda (28º do ranking) por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7-5) e 6/3 em 2h39 de jogo.