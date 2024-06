A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, comemorou seus 23 anos em grande estilo. Nesta sexta-feira (31), ela se classificou para as oitavas de final de Roland Garros com uma vitória sobre a tcheca Marie Bouzkova, 42ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 33 minutos na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo que recebe os jogos do Aberto da França.