A norte-americana Coco Gauff, número 3 do mundo, se classificou para as oitavas de final de Roland Garros ao derrotar a ucraniana Dayana Yastremska, 32ª colocada, nesta sexta-feira (31) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em uma hora e 34 minutos na quadra Philippe Chatrier.