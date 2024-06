Demorou, mas o Brasil finalmente quebrou o tabu e comemorou sua primeira vitória na atual edição de Roland Garros. Após ver seus seis representantes de simples eliminados na estreia, o País festejou o triunfo do gaúcho Rafael Matos e do mineiro Marcelo Melo no tie-break do terceiro set. Já a carioca Ingrid Martins levou a virada da dupla cabeça de chave 2 enquanto a paulista Luisa Stefani teve de desistir por causa de dores nas costas da parceira holandesa Demi Schuurs.