O alemão Alexander Zverev se classificou para a terceira rodada de Roland Garros ao derrotar o belga David Goffin, 115º do mundo e ex-Top-10, nesta quinta-feira (30). O quarto do ranking fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7/6 /4), 6/2 e 6/2, em duas horas e 22 minutos.