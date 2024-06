Uma das grandes candidatas ao título de Roland Garros, a bielorrussa Aryna Sabalenka avançou à terceira rodada ao vencer com tranquilidade a japonesa Moyuka Uchijima, 83ª do mundo, nesta quinta-feira (30). A vice-líder do ranking fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em pouco mais de uma hora.