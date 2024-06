O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, cumpriu os prognósticos e eliminou com facilidade o veterano francês Richard Gasquet, 124º da ATP, nesta quarta-feira (29), pela segunda rodada de Roland Garros. O jovem campeão do Australian Open deste ano fez 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/4 e segue na briga pelo segundo Grand Slam na carreira.